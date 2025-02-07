Трамп высказался об уровне коррупции в USAID

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил недовольство работой Агентства США по международному развитию (USAID), заявив о высоком уровне коррупции внутри организации. Своим мнением он поделился в собственной соцсети Truth Social.

По словам Трампа, «радикальные леваки сходят с ума из-за USAID, но не могут ничего сделать, так как коррупция и мошенничество проникают в каждую его клетку».

Президент Соединенных Штатов призвал к закрытию агентства. В ответ на это профсоюзы американских дипработников и госслужащих подали в суд с требованием отменить решения Трампа, утверждая, что такое оно негативно скажется на международных обязательствах США.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил о необходимости провести тщательную проверку работы USAID «сверху донизу», чтобы выяснить, насколько финансирование агентства соответствует международной политике Соединенных Штатов.

Глава нового департамента эффективности государственного управления Илон Маск поддержал позицию Трампа, назвав USAID «преступной организацией» и повторив требование о его закрытии.

Ранее сообщалось, что Азербайджан уведомил США о прекращении работы USAID на его территории.