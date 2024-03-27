Fox News: к дому советника Байдена Салливана подбросили навоз, на место вызваны саперы

В США сотрудники Секретной службы ведут поиск некоего мужчины, который в минувший понедельник, 25 марта, подбросил навоз к дому советника Байдена, передает американский телеканал Fox News.

Как рассказал официальный представитель Секретной службы Энтони Гульельми, неизвестный устроил подобную инсталляцию, проезжая мимо дома Салливана на личном автотранспорте. Практически сразу на место были вызваны полицейские с группой по разминированию.

«Отдел по обезвреживанию взрывоопасных предметов столичного департамента отреагировал на ситуацию и не обнаружил опасности», — заявил Гульельми.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан высказался о переизбрании Владимира Путина на пост президента России.