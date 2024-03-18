«Путин – это президент»: Белый дом признал легитимность выборов в России

Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан высказался о переизбрании Владимира Путина. Там были вынуждены признать российские выборы том виде, в котором они были проведены. Об этом пишет РИА Новости.

В Америке не хотели признавать результаты выборов президента России, так как они были проведены в Крыму и на Донбассе. Новые территории РФ на Западе не признают до сих пор, соответственно, это же случилось и с итогами выборов. Однако как бы Америка не пыталась оспорить итоги в информационном поле, в Белом доме были вынуждены признать поражение.

«Реальность такова, что президент Путин – это президент России. Нам приходилось действовать в этой реальности на всем протяжении войны на Украине... и мы продолжим действовать в этой реальности, но эта реальность не отменяет того, что выборы не соответствовали критериям свободы и демократичности», — ответил Джейк Салливан во время брифинга Белого дома.

В Кремле, впрочем, ничего иного от США и не ожидали. Страна, которая втянула другую в конфликт, не может успокоиться. Так считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что президент Турции пообщался с Владимиром Путиным по телефону и поздравил с победой.