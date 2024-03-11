Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрации фермеров в Бордо

150 аграриев устроили митинг перед зданием регионального совета. Все закончилось стычкой с полицией, во время которой правоохранители использовали слезоточивые газы. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

В Бордо, в здании совета региона Аквитания, проходило пленарное заседание. Этим воспользовались члены профсоюза «Сельская координация». Они в количестве 150 человек на 80 тракторах приехали к площади. Там фермеры начали выкрикивать различные лозунги, призывая власти принять к меры к решению проблем в сельском хозяйстве. Судя по видео, которые появились в соцсетях, они сначала кидали орехи в полицейских, а затем попытались прорваться в здание. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ, чтобы рассеять нападавших.

Стычка фермеров и полиции длилась порядка 10 минут. Затем представителей профсоюза все-таки пропустили в совет, чтобы они смогли выдвинуть свои требования депутатам.

Ранее появились сообщения, что финские профсоюзы планируют провести серию забастовок, во время которых будут требовать от правительства отмены закона о запрете забастовок. Мероприятия должны пройти с 11 по 24 марта.