В Финляндии профсоюзы начали забастовку против запрета забастовок

В Финляндии местные профсоюзы анонсировали с 11 по 24 марта серию митингов местного населения, недовольных работой правительства Петтери Орпо, сообщает Yle.

Среди основных претензий к премьеру урезание выплат по больничному листу, проваленная пенсионная реформа, безработица из-за разрыва связей с Россией, а также запрет правительства Финляндии на проведение забастовок.

«В протестах примут участие более 11 000 работников. Ожидается, что акции повлияют на грузовое движение в портах и на железных дорогах, также возможны перебои с распределением топлива и наличием продуктов питания в магазинах», — приводится в публикации.

Отмечается, что за последний год, по самым скромным подсчетам, совокупный ущерб экономике Финляндии от регулярных забастовок населения страны составил почти 1 млрд евро.

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