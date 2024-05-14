Французы записали в ученики овец, чтобы избежать закрытие класса в местной школе

Власти Франции выпустили постановление, согласно которому животные могут посещать школьную площадку. Как передает канал BFM TV, таким оригинальным способом родителям школы в департаменте Мозель удалось компенсировать недостаток учеников в одном из классов, что позволило не расформировать его.

Сообщается, что родители заполнили регистрационные бланки с полными анкетными данными овец, в следствие чего количество учеников в классе увеличилось с 94 до необходимых 98 человек.

«Раз уж наших детей держат за овец, можно довести абсурдность ситуации до предела», — поделился мнением один из шокированных журналистов телеканала.

Ранее мы писали, что в подмосковном Егорьевске школьники собрали роботизированные бронемашины из специального конструктора.