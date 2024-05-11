Школьники собрали роботизированные бронемашины из специального конструктора в Егорьевске

В филиале «Инжинириума» в Егорьевске прошел мастер-класс, на котором дети собирали роботизированные бронемашины из специального конструктора. А после сборки роботами можно было управлять с помощью планшета.

Отмечается, что у преподавателя Максима Королева два прадеда были призваны на фронт в начале Великой Отечественной войны. Один погиб на Курской битве, второй дошел до границы с Германией и тоже погиб.

«Нашим мастер-классом мы рассказываем и преподносим информацию детям, чтобы они знали и помнили историю. Я горжусь тем, что мне выпала такая возможность передать знания детям, и в то же время мне бы очень хотелось, чтобы современное поколение никогда не узнало о цене, которую заплатили наши советские люди во время Великой Отечественной войны», — рассказал Максим Королев, преподаватель в филиале «Инжинириума» МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Организаторы надеются, что дети, пришедшие впервые на занятия, получат много положительных впечатлений, а те, кто уже посещает занятия, узнают много нового об истории техники и Великой Отечественной войны.