Фрязинский лесопарк открылся для жителей и гостей муниципалитета
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Фрязино]
Во Фрязино открылся городской лесопарк. Об этом рассказал глава муниципалитета Дмитрий Воробьев в социальных сетях.
Воробьев открыл новое городское пространство вместе с депутатом Госдумы Александром Толмачевым, председателем городского Совета Еленой Романовой и ветераном войны 1941-1945 года Иваном Жучковым.
Как отметил глава Фрязино, новая лесная зона благоустроена благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Теперь здесь для горожан доступны велосипедная и лыжные тропы, спортивные и детские площадки, места для прогулок с питомцами. Дмитрий Воробьев пригласил всех жителей и гостей муниципалитета посетить новое место для досуга.
«Это современное организованное пространство, при этом парк — такое место, где можно остаться наедине с природой, подышать чистым лесным воздухом. Поздравляю фрязинцев с открытием парка!» — прокомментировал депутат Госдумы Александр Толмачев открытие городского парка.