Фрязинский лесопарк открылся для жителей и гостей муниципалитета

Во Фрязино открылся городской лесопарк. Об этом рассказал глава муниципалитета Дмитрий Воробьев в социальных сетях.

Воробьев открыл новое городское пространство вместе с депутатом Госдумы Александром Толмачевым, председателем городского Совета Еленой Романовой и ветераном войны 1941-1945 года Иваном Жучковым.

Как отметил глава Фрязино, новая лесная зона благоустроена благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Теперь здесь для горожан доступны велосипедная и лыжные тропы, спортивные и детские площадки, места для прогулок с питомцами. Дмитрий Воробьев пригласил всех жителей и гостей муниципалитета посетить новое место для досуга.