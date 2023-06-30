Фундамент нового медучреждения обустраивают в подмосковном Лосино-Петровском

Более тридцати строителей занимаются возведением комплексной поликлиники в микрорайоне Лукино-Варино в Лосино-Петровском. Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.

Отмечается, что работы ведутся в соответствии с запланированным ранее графиком в рамках нацпроекта «Здравоохранения». Глава ведомства Владимир Локтев уточнил, что новое медучреждение относится к первому уровню амбулаторной медицинской помощи, где жители смогут получить первичную врачебную и специализированную помощь. В смену она сможет принимать более трехсот посетителей.

В рамках проекта здесь откроются отделения консультативно-врачебного и специализированного приема как для взрослых, так и для детей. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируют в 2024 году.

Ранее стало известно, что Андрей Воробьев и Марат Хуснуллин обсудили вопросы социально-экономического развития Подмосковья.