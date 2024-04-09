Актриса Мельникова назвала образ главной героини мультфильма «Маша и Медведь» пугающим

Заслуженная артистка России, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова призналась, что образ главной героини мультфильма «Маша и Медведь» ей кажется пугающим, пишет интернет-издание «Абзац» .

Актриса Анастасия Мельникова отметила, что главными героями современных мультфильмов часто становятся различные монстры. Важно, чтобы кинематографы пропагандировали добро.

Что касается мультфильма «Маша и Медведь», то в нем как раз детей учат бережно относиться к животным, быть добрыми и мудрыми.

«В мультфильме «Маша и Медведь» огромное количество мудрости, доброты, хорошего отношения к животным. Я его обожаю», — призналась актриса Мельникова.

Однако есть кое-что, что пугает актрису. Во-первых, голова Маши, которая слишком большая по сравнению с телом девочки. Во-вторых, неясно, почему девочка живет одна, где находятся ее родители.

Ранее детский омбудсмен в Санкт-Петербурге рассказал, как умная колонка «Алиса» ответила на вопрос ребенка, почему Маша живет одна. Алиса поведала такую историю: Медведь убил Машу. Ее родители не выдержали горя и уехали. Теперь призрак девочки бродит по лесу и мстит Медведю. Видеть его могут только животные. В «Яндексе» назвали такой ответ единичным случаем и призвали родителей включать детский режим. Однако в обществе начались дискуссии, почему же Маша живет одна.

Ранее психолог Екатерина Корендясева высказала мнение корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что сериал «Маша и Медведь» — опасный контент для неокрепшей детской психики.