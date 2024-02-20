Гагин: в подземельях коксохима в Авдеевке все еще скрываются боевики ВСУ

В беседе в РИА Новости он сообщил, что, несмотря на взятие российскими войсками Авдеевки, в подземельях коксохима продолжает укрываться некоторое количество украинских военных.

«На территории коксохимического завода находятся еще военнослужащие Украины, кто-то оказывает сопротивлении, кто-то выходит. Сколько их — мы пока сказать не можем, потому что это предприятие советского образца и там подземных коммуникаций достаточно много. Точно так же, как это было и на "Азовстали", они укрываются в подземельях», — сообщил Гагин.

По словам собеседника агентства, там есть коммуникации и вода. Гагин добавил, что зачистка освобожденного города продолжается.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.