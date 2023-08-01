Где будут праздновать День ВДВ в Подмосковье: важно знать

Завтра в России отмечается День воздушно-десантных войск РФ. Этот праздник уважают по всей стране, и трехкратное «Ура!» традиционно будет звучать в каждом уголке Родины.

Не станет исключением и Подмосковье. Рассказываем, какие торжественные мероприятия пройдут у нас в регионе в этот день.

Кубинка

В Центральном парке ВС РФ «Патриот» в Кубинке Одинцовского городского округа пройдут мероприятия в честь праздника голубых беретов. Там десантники продемонстрируют свою экипировку, проведут мастер-классы и покажут элементы рукопашного боя.

Орехово-Зуево

В Парке 30-летия Победы Орехово-Зуева также предусмотрена концертная программа для служивших в ВДВ. Там же все желающие смогут насладиться показательными выступлениями воспитанников ВПЦ «Русичи», посетить тематические площадки и мастер-классы, детские спортивные мероприятия.

Фото: [ Андрей Сорокин/©РИА Новости ]

Красногорск

Жители этого города Московской области в День ВДВ смогут посетить сеанс фильма «За Палыча!», который будут показывать местные кинотеатры.

Сюжет ленты повествует о мажоре, привыкшем решать все вопросы с помощью влиятельного отца, который в определенный момент по велению судьбы попадает на службу в ВДВ.

Ранее мы сообщали о том, что фонтаны в Питере могут отключить в День ВДВ.