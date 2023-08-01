«Водоканал»: Фонтаны в Питере могут отключить в День ВДВ
Фото: [©Алексей Даничев/РИА Новости]
«Водоканал Санкт-Петербурга» сообщил о возможном отключении фонтанов в городе в День ВДВ. Подробности рассказало РИА Новости.
В организации подчеркнули, что целенаправленно отключать фонтаны в День ВДВ в городе не планируют, они будут работать в обычном режиме с утра и до вечера. Однако, если сотрудники заметят, что кто-то из военнослужащих пытается искупаться в каком-то из фонтанов, его работу тут же остановят, подачу воды отключат.
«Водоканал» напомним, что бережное отношение к фонтанам продлит их работу. И хотя для десантников купание в фонтанах является одной из традиций, это развлечение может повредить оборудование в фонтанах.