Где искать опята в Подмосковье: раскрыты самые грибные места

В лесах Подмосковья раньше обычного срока появились первые летние опята. Обычно массовый сезон этих грибов стартует ближе к концу июня или даже в июле, но в этом году любители тихой охоты начали собирать урожай уже в первые дни июня. Причина — теплая весна и обильные дожди в конце мая.

Первые опята пошли в начале июня

Житель Подмосковья Илья Ботоматов рассказал REGIONS, что летние опята удалось обнаружить в лесах Калужского направления уже в начале июня.

«Для начала лета это довольно необычная ситуация. Обычно за опятами массово начинают ходить позже, а сейчас они уже встречаются на старых пнях и валежнике. Сегодня в меню опята. Желаем всем получить удовольствие от похода в лес», — отметил грибник.

По словам любителей тихой охоты, ранний старт сезона связан с сочетанием теплой весны и достаточного количества влаги — именно эти условия считаются идеальными для формирования грибниц. Как ранее отмечал кандидат биологических наук, миколог Никита Комиссаров, в июне в подмосковных лесах действительно начинают появляться первые летние опята, а также маслята, сыроежки и серно-желтый трутовик. Подберезовики и подосиновики в этом году тоже могут вырасти раньше обычного.

Где искать опята в Подмосковье

Грибник с многолетним стажем Владимир Жарков объяснил, что летние опята предпочитают старые пни, поваленные деревья и участки леса с большим количеством древесных остатков.

Перспективные направления:

Калужское

Киевское

Белорусское

Рижское

Особенно стоит обратить внимание на старые березовые и осиновые посадки, лесные овраги и влажные участки после дождей. По словам эксперта, летние опята редко растут поодиночке — если найден один пень с грибами, рядом часто обнаруживаются целые семейства.

Как прогнозирует специалист, при сохранении умеренно теплой погоды и регулярных осадков грибной сезон в Подмосковье может оказаться одним из самых урожайных за последние годы. Однако многое зависит от того, не придет ли в регион продолжительная засуха во второй половине июня.