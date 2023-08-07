Гендиректор сети отелей «Яхонты» раскрыл настоящее число отравившихся туристов

Ранее отдыхающие в гостинице заявили нашему корреспонденту о восьми случаях отравления. СМИ сообщали о шести пострадавших в истринском отеле.

«Случаев отравления не восемь, а два. Люди госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Все остальные постояльцы продолжают отдых. Роспотребнадзор проводит проверку, после ее окончания мы примем меры», — сказал Сохенев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также отдыхающие в отеле рассказали нам об ужасных условиях проживания в номерах Deluxe-класса. По их словам, в комнатах много плесени, санузлы не работают, а полотенца и спальное белье порванные. Гендиректор сети отказался комментировать эту жалобу туристов.

«На все обращения от постояльцев мы незамедлительно реагируем. У нас хороший отель, хорошая репутация», — подчеркнул Сохенев.

Ранее мы рассказывали о жильцах дома в Щелковском городском округе, которых не могут расселить, несмотря на ужасные условия проживания.