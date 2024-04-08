Генеральная уборка дорог после зимы началась в Московской области

Дорожные службы Подмосковья уже перешли на летнее содержание дорог и начали выполнять генеральную уборку дорожной сети, в работах будут задействованы порядка 3,5 тысячи единиц спецтехники — поливомоечных машин, автопогрузчиков, автогрейдеров, самосвалов и других видов техники. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Помимо устранения дефектов покрытия, ремонта, покраски и мойки автобусных павильонов, будем приводить в порядок посадочные площадки, помоем и восстановим поврежденные ограждения и знаки на дорогах, обследуем и приведем в порядок мосты. Также сейчас контролируем и ликвидируем лужи на дорогах», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Работы будут контролировать через автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Прежде всего их будут проводить на высокоинтенсивных дорогах и городских улицах. Помимо этого, дорожники будут контролировать и ликвидировать места подтоплений, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.