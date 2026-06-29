Генераторы, стройматериалы, ГСМ: как Красногорск помогает бойцам в зоне СВО
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Красногорск]
Красногорское отделение партии «Единая Россия» направило новую партию гуманитарной помощи в зону проведения СВО.
По словам исполнительного секретаря местного отделения Богдана Андриянова, в отправку вошли дизельные генераторы, горюче‑смазочные материалы, строительные инструменты, доски, металлопрокат, а также продукты питания и медикаменты.
Груз предназначен для бойцов на Луганском и Донецком направлениях — его планируют доставить в ближайшие дни в наиболее нуждающиеся районы.
Как уточнили в отделении, участники спецоперации и их семьи могут обращаться за поддержкой в Общественную приемную «Единой России» в Красногорске (Лесная улица, 9). Там регулярно проходят встречи, в ходе которых партийцы разъясняют порядок получения разносторонней помощи.