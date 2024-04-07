«Геноциду Джо здесь не рады»: пропалестинские активисты вылили кровавую жидкость перед кортежем Байдена

Протестующие против продолжающейся с начала октября прошлого года военной операции Израиля в секторе Газа устроили акцию аккурат перед проездом кортежа президента США Джо Байдена в американском штате Делавэр, передает пресс-пул Белого дома.

Сообщается, что сочувствующие палестинцам разлили на дорогу, по которой Байден возвращался домой из церкви жидкость кроваво-красного цвета, напомнив американской администрации о ее поддержке Тель-Авива в геноциде мирного населения Газы.

«Кто-то также вылил на дорогу красную жидкость, когда кортеж проезжал мимо», — приводит текст сообщения ТАСС.

Как сообщает агентство, во время инцидента возле дома главы Белого дома собралось около десятка активистов с плакатом «Геноциду Джо здесь не рады» и палестинскими флагами.

Ранее мы писали, что работавший с российским видеоагентством Ruptly журналист Мохаммад Або Дахрудж получил тяжелые ранения и лишился ноги после авиаудара, нанесенного Израилем по сектору Газа.