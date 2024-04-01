Журналист получил тяжелые ранения и лишился ноги в секторе Газа

Работавший с российским видеоагентством Ruptly, входящего в состав медиагруппы RT, журналист Мохаммад Або Дахрудж получил тяжелые ранения и лишился ноги после авиаудара, нанесенного Израилем по сектору Газа. Об этом сообщили журналисты агентства в официальных социальных сетях .

В посте агентства сообщается, что во время авиационного удара журналист работал возле больницы Аль-Акса в анклаве. В ходе происшествия журналист был тяжело ранен и лишился своей ноги, уточнили коллеги. Известно, что в данный момент он находится в реанимационном отделении.

Сообщается также, что в ходе того же авиационного удара погибло два палестинца и было ранено еще несколько других журналистов.

Накануне американский конгрессмен Тим Уолберг предложил нанести удар по сектору Газа ядерной бомбой вместо того, чтобы поставлять туда гуманитарную помощь.