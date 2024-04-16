Генштаб Эстонии сообщил, что ВС РФ могут скоро без сопротивления занять Харьков

Российские военные имеют все карты на руках, чтобы без проблем и «одним махом» занять Харьков, приводит ERR заявление главы Генштаба Эстонии генерал-майора Энно Митса. По его словам, ВС РФ сейчас активно растягивают линию фронта, чтобы истончить имеющиеся оборонные ресурсы ВСУ.

Ранее мы сообщали, что власти Харьковской области в свете активного наступления Армии России объявили в регионе принудительную эвакуацию местного населения.

«Россия может одним махом прорваться через город, российские военные пользуются нехваткой у ВСУ средств противовоздушной обороны и наносят удары по критической инфраструктуре противника», — констатировал генерал-майор.

В то же время, как подчеркнул Митс, для удержания Харькова под контролем Армии России требуется значительно больше войск.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.