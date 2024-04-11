В Харьковской области объявили эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объявил об обязательной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов.

Речь идет о поселениях, расположенных в Богодуховском, Изюмском и Харьковском районе. При этом в самом Харькове эвакуацию пока не объявляют. По данный властей, в населенных пунктах, попавших под эвакуацию, проживает около 200 детей.

Семьи предполагается отправить на запад Украины. Оставленные ими дома могут занять ВСУ для организации обороны.

Российская армия наносит мощнейшие удары по энергетической системе Украины. Инфраструктура миллионного Харькова практически разрушена, это признают местные власти. Сегодня ночью последовала очередная серия ударов.