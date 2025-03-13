Герасимов объявил о заходе ВС России в Сумскую область

В ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным, которая состоялась на передовой, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов рассказал о том, что российские военные продолжают наступление на Сумском направлении.

Он проинформировал, в ходе операции российские военные успешно пересекли государственную границу и вошли в Сумскую область. Там они активно уничтожают резервы украинских вооружённых сил и расширяют контролируемые территории.

«В настоящее время операция по уничтожению противника на курской земле продолжается. Группировка вклинения вооруженных сил Украины изолирована. Идет ее планомерное уничтожение. На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности», — доложил президенту Герасимов.

Он подчеркнул, что операция по ликвидации противника на территории Курской области продолжается. Украинские вооружённые силы находятся в окружении, и их постепенно уничтожают, сообщил военный.

Герасимов также указал на то, что в курском регионе продолжаются ожесточенные бои, а контроль над границей имеет стратегическое значение.

Напомним, в среду, 12 марта, Владимир Путин провел встречу в одном из командных пунктов, расположенных в Курской области.

Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, доложил президенту о том, что в ходе наступления российские войска освободили более 1100 квадратных километров территории в приграничной зоне Курской области. Это составляет более 86% от территории, которую ранее контролировал противник.

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