Геронтолог Шабалин рассказал, как поддержать здоровье и дожить до 100 лет

В любом возрасте важно относиться к своему здоровью ответственно и быть мотивированным на долгую жизнь. Врач-геронтолог рассказал, за чем следить и на что делать акцент, чтобы прожить до ста и более лет. Рекомендации специалиста публикует сайт aif.ru .

По словам Шабалина, здоровье закладывают четыре вещи: полноценный сон, правильное питание, психологическая стабильность и физическая активность. Следовать этом балансу нужно всю жизнь.

Если говорить о зрелом и пожилом периоде, то врач советует не переставать трудиться. Многие при достижении пенсионного возраста уже сбегают на покой, но врач отмечает, что это чаще вредно. Да и история не знает случаев, когда лентяи жили долго.

Старость гораздо позже захватывает тот организм, если человек трудится на работе, в огороде или дома. Здесь включается мышление, физическая нагрузка и все, что помогает быть в тонусе.

Специалист дал совет тем, кто работает и после достижения пенсионного возраста: требовать положенную надбавку. Ее можно будет использовать для продолжения получения радости от жизни, отложку, покупку качественных продуктов для здорового питания и многое другое.

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