Гиперактивных погружают к рыбам: необычный способ лечения детей проводят в Балашихе

В детском реабилитационном центре «Мироград» в деревне Федурново под Балашихой появилась новая методика работы с гиперактивными детьми и пациентами с ОВЗ, пишет REGIONS . Благодаря обновленной сенсорной комнате маленьких посетителей теперь «погружают» в подводный мир с плавающими рыбами — и это дает впечатляющий расслабляющий эффект.

«Мироград», входящий в структуру КЦСОР «Балашихинский», получил современное оборудование для сенсорной комнаты. Теперь реабилитация здесь превращается в настоящее приключение. Мощные проекторы создают на стенах эффект аквариума: по поверхности неторопливо скользят яркие рыбы, а ребенок, наблюдая за ними, оказывается в среде полного покоя.

Заведующая отделением Ирина Солдатова объясняет: для гиперактивных детей и пациентов с ограниченными возможностями здоровья такая терапия работает лучше любых уговоров. Глубокий визуальный контакт с движущимися объектами помогает снять напряжение незаметно для самого ребенка.

Но подводный мир — лишь одна из зон обновленной комнаты. Пространство разделено на участки релаксации и активации. В распоряжении специалистов — песочная терапия, сухие ванны и уникальная физиотерапия с эффектом горного воздуха. В зависимости от состояния пациента методики комбинируют, добиваясь максимального результата.

Курс рассчитан на 21 день и доступен детям от трех до 18 лет. С каждым ребенком работают врачи, психологи, педагоги и реабилитологи. Родители тоже не остаются в стороне — специалисты подробно объясняют суть процедур и дают рекомендации для домашнего применения.

В 2026 году в «Мирограде» открылось еще и полустационарное отделение. Этот формат оказался востребованным у жителей Балашихи и соседних городов: дети проходят полный курс процедур днем, а на ночь возвращаются домой. Для каждого пациента разрабатывают индивидуальный план и персональный маршрут реабилитации. Такой подход превращает лечение из скучной обязанности в увлекательное и полезное приключение, которое ждут с нетерпением.