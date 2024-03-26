Гипермаркет полыхает на Алтае, площадь пожара уже 900 «квадратов»

Инцидент произошел в ночь на вторник, 26 марта, в городе Рубцовске Алтайского края. По сообщениям управления МЧС РФ по региону, горит гипермаркет «Маяк».

Как сообщают экстренные службы, по состоянию на 7 утра по местному времени возгорание распространяется стремительно и уже успело охватить площадь в 900 квадратных метров.

В настоящее время с огненной стихией пытаются справиться 59 человек личного состава, привлечены 18 единиц специальной техники. Информация о пострадавших в ходе пожара пока приводится.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что группа ЧОП, которая должна быстро реагировать на угрозы клиентов, не выехала на вызов во время теракта в «Крокус Сити Холле». При этом охранники находились в соседнем здании с арсеналом оружия.