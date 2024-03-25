Группа быстрого реагирования ЧОП не выехала на вызов во время теракта в «Крокусе»

Группа ЧОП, которая должна быстро реагировать на угрозы клиентов, не выехала на вызов во время теракта в «Крокус Сити Холле». При этом работники базировались в соседнем здании с арсеналом оружия. Об этом сообщает в личном блоге депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Работа охранного предприятия 22 марта в «Крокус Сити Холле» вызывает вопросы не только у общественности, но и политиков. Например, депутат Хинштейн негодует, как террористы могли проникнуть в зал, а также успеть перестрелять людей, если в ООО «ЧОП «Крокус Профи» сразу несколько десятков единиц боевого служебного оружия. Среди них, как уточнил парламентарий, пистолеты «ИЖ-71» и «Сайга-20КВ». Даже если у местных охранников не было оружия, то у группы быстрого реагирования оно должно быть.

Однако и группа реагирования после вызова не стала выезжать на место по неизвестной причине.

«Считаю правильным — изменить закон и возложить на ЧОО прямую обязанность: обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности. («Крокус» и другие крупные ТЦ попадают под эту категорию.), — написал Хинштейн.

Напомним, что жертвами теракта в концертном зале стали более 140 человек. Еще почти 200 получили травмы и ранения, либо надышались едким дымом. В помещениях был пожар, так как террористы поджигали кресла и выходы. До этого они стреляли по людям в хаотичном порядке.

Ранее сообщалось об историях героев «Крокуса», благодаря которым были спасены тысячи жизней.