Гладков: более 5400 белгородских детей отправятся в 10 регионов России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем аккаунте в соцсетях об отправке в десять регионов России свыше 5,4 тыс белгородских детей.

По словам главы региона, почти 2,5 тыс детей из Белгородской области уже находятся в Московской, Самарской, Тамбовской и иных российских областях.

«Почти 2,5 тыс. ребят мы уже проводили в Пензенскую, Тамбовскую, Калужскую, Астраханскую, Самарскую и Московскую области... На этой неделе отправляем новые группы детей в оздоровительные лагеря Липецкой, Тульской, Нижегородской... всего более 5,4 тыс. мальчишек и девчонок», — указал он.

Ранее мы писали, что в Белгороде возле больниц, вокзалов и в микрорайонах города, в которые чаще всего целится враг, будут возведены 100 дополнительных укрытий.