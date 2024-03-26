Возле вокзалов и больниц в Белгороде появятся дополнительные укрытия

Около 100 допукрытий появится возле вокзалов и больниц в Белгороде. Об этом сообщает белгородский мэр Валентин Демидов в своем официальном канале в социальных сетях.

По словам Демидова, все эти дополнительные укрытия появятся в тех районах, которые чаще всего попадают под украинские обстрелы. Решение об укреплении социальных объектов принял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Уточняется, что само укрытие выглядит как железобетонный модуль. Из планируемых ста уже установлено 30 в тех районах города, где больше всего повреждений в результате обстрелов со стороны Украины. Так, первые модули появились и в районе детской областной больницы – по маршруту следования людей, так как это социальное учреждение является довольно большим, а его корпуса расположены далеко друг от друга.