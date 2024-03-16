Гладков: два человека погибли в результате утреннего обстрела Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о печальных подробностях обстрела, который украинские боевики совершили утром в субботу, 16 марта.

По информации главы региона, погибли два человека - мужчина и женщина. Еще два жителя Белгорода получили закрытые черепно-мозговые травмы и были госпитализированы.

«Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус и мужчина погиб. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда они вместе с сыном пришли покормить собак», — написал Гладков в своем аккаунте в соцсетях.

Он отметил, что состояние пострадавших медиками оценивается как удовлетворительное. В Белгороде и поселке Дубовое разрушены ряд жилых домов.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков предупредил об ракетной опасности в Белгородском районе.