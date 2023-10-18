Гладков: сразу шесть вражеских беспилотников попытались атаковать Белгородскую область

Киевский режим не оставляет попыток поразить при помощи ударных дронов инфраструктурные объекты приграничных с Украиной территорий России.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в Яковлевском городском округе, а также в Белгородском районе российскими системами ПВО за минувшую ночь были сбиты шесть беспилотников самолетного типа.

«В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - написал Гладков в своем аккаунте в соцсетях.

По предварительным данным, как добавил глава региона, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.