Гладков: вражеские войска обстреляли поселок Разумное в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях очередного обстрела приграничной с Украиной территории региона. По его словам, несколько прилетов зафиксированы в поселке Разумное.

Как написал Гладков в соцсетях, согласно предварительной информации, пострадавших мирных жителей в результате атаки ВСУ нет.

«В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого дома выбиты окна и посечен фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля», — приводится в сообщении главы региона.

Гладков добавил, что во время вражеского обстрела над Белгородом и Белгородским районом боевыми расчетами российской ПВО на подлете к городу были уничтожены в небе несколько воздушных целей.

Ранее губернатор Гладков сообщил, что 120 жителей Белгородской области погибли с начала украинских обстрелов, из них 11 детей.