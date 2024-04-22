Глава Белгородской области Вячеслав Гладков назвал количество мирных жителей региона, погибших и пострадавших за все время с начала украинских обстрелов, которые участились в конце 2023 года.

Как написал губернатор в своем аккаунте в соцсетях, жертвами атак ВСУ стали 120 человек. Отдельно упоминается, что среди погибших 11 детей.

«Ранения различной степени тяжести получили 651 человек, из них 51 ребенок», — написал Гладков.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.