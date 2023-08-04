Глава Чехова поздравил ветерана ВОВ с 98-летием
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Чехов]
Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов поздравил ветерана Великой Отечественной войны с днем рождения.
В 2023 году Илье Алексеевичу Сударчикову исполнилось 98 лет. С жизненными трудностями он столкнулся еще до войны: рано лишился родителей и попал в детский дом в семь лет.
Во время войны он служил связистом, потом механиком-водителем артиллерийского тягача. После победы он стал преподавателем и учил механиков водителей.
На счету долголета ряд наград: «За доблестный труд в ВОВ», «За победу над Германией», «За боевые заслуги».
Глава Чехова отметил, что такие люди, как Илья Алексеевич, являются живыми свидетелями страшных событий 1941-1945 годов. Они строили свободу для будущих поколений, которые обязаны заботиться о них. Артамонов пожелал Илье Сударчикову крепкого здоровья и бодрости духа.