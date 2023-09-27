Глава Егорьевска проверил состояние дворов в муниципалитете

Несмотря на то, что осень только началась, сейчас самое время задуматься о межсезонье, когда снег и дождь, смена заморозков и оттепели станут доставлять неприятные моменты жителям.

К такой природной атаке должны быть готовы все дворовые территории. Как с ними обстоят дела на днях проверил глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В первую очередь глава и представители профильных служб обратили внимание на благоустройство, общее состояние дворов в 3-м микрорайоне. Также обсудили работу управляющих компаний.

«Общее впечатление от территории – хорошее, но есть к чему стремиться. На следующий год запланировано комплексное благоустройство. Также хотим поставить здесь губернаторскую (https://t.me/vorobiev_live) детскую площадку», -отметил глава.

Он напомнил, что выбрать локацию для площадки все же предстоит выбрать жителям, когда начнется голосование на портале Добродел.