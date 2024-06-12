Глава фрации «Слуга народа» Арахамия сфотографировался в Германии с противниками мобилизации

Лидер фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия сфотографировался на улице Берлина с участниками митинга против мобилизации, сообщает «Страна.ua».

Соратник Владимира Зеленского не отказал в совместном фото двум украинцам, которые, как и сам Арахамия, говорили на русском. Один из них держал плакат с надписью на немецком «Зеленский приказал похищать мужчин».

Вероятно, Арахамию подвело незнание немецкого, и он не сообразил, на фоне какого плаката позирует.

Мобилизация на Украине приобретает уродливые формы. Накануне сообщалось, что в Одессе в военкомат вызвали скорую, но не для оказания медпомощи, а чтобы забрать в армию ее сотрудников. После этого фельдшеры и водители скорой помощи начали массово увольняться.