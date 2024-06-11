В Одессе сотрудники скорой помощи массово увольняются после драки с представителями ТЦК
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Одесса вскоре может остаться без скорой помощи, сообщает «Страна.ua».
Острая нехватка водителей ощущается уже сейчас, ухудшается и ситуация с фельдшерами. У сотрудников скорой нет брони от мобилизации, и они массово увольняются.
Процесс стремительно набирает обороты после сегодняшнего инцидента в ТЦК. В военкомат вызвали скорую, но, как оказалось, не для оказания медицинской помощи, а чтобы отправить ее сотрудников на войну.
Вскоре к ТЦК подъехало еще несколько машин скорой помощи — на выручку коллегам. В итоге на улице произошла массовая драка медиков с военкомами.
Ранее сообщалось, что в разных городах Украины граждане поджигают автомобили военных, возможно, путая их с представителями ТЦК.