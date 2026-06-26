Глава Городского округа Пушкинский Красноцветов отчитался о работе администрации за 2025 год

В рамках встречи депутатским корпусом были детально рассмотрены наиболее острые вопросы территории, а также определены приоритетные направления развития муниципального образования на текущий год.

Как было отмечено в докладе, 2025 год ознаменовался масштабной работой по обновлению социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. В частности, капитальный ремонт проведен в пяти образовательных учреждениях округа, а также в трех котельных и на пяти участках тепловых магистралей. Кроме того, были завершены работы по благоустройству четырех общественных пространств, установлены 23 новые детские игровые площадки, а также приведено в порядок 11 дворовых территорий.

Серьезные изменения коснулись и транспортной доступности. В минувшем году в округе было обустроено 10 новых остановочных пунктов и обновлено 18 автобусных павильонов. Дорожная сеть также не осталась без внимания: капитальный ремонт выполнен на 14 муниципальных дорогах.

В сфере здравоохранения наблюдается положительная динамика. В лечебные учреждения поступило 390 единиц современного медицинского оборудования. В ближайшей перспективе ожидается ввод в эксплуатацию ангиографического комплекса, который позволит оказывать более качественную помощь пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями. Активно продолжается и строительство детской поликлиники в Пушкино, а также ремонтные работы во взрослых поликлиниках № 1 и № 9.

Особое внимание в отчете было уделено поддержке военнослужащих. За прошлый год в зону проведения специальной военной операции было направлено свыше 1500 тонн гуманитарных грузов от жителей и организаций округа.

В перечень завершенных проектов также вошли экологические и коммунальные мероприятия: проведена расчистка восьми водоемов, что улучшило их экологическое состояние. В эксплуатацию введен водозаборный узел № 42, расположенный в Левково, а еще на шести ВЗУ продолжаются активные работы.

Значительные успехи достигнуты в сфере культуры и жилищной политики. Капитально отремонтированы Дом культуры «Импульс» и Центр культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева. Кроме того, удалось расселить 3,5 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, а 12 аварийных зданий полностью снесены.

«Наша главная цель – развитие округа и повышение комфорта его жителей. Мы продолжим развитие, действуя последовательно, системно и ориентируясь на долгосрочный результат», — отметил в своем докладе Максим Красноцветов.