Сотрудникам ЦРУ предложили добровольно уволиться за компенсацию

Центральное разведывательное управление США предложило всем своим сотрудникам возможность добровольного увольнения с выплатой компенсации, эквивалентной их зарплате за восемь месяцев, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на официальные источники.

По словам этих источников, данная мера направлена на согласование работы ЦРУ с приоритетами администрации президента Дональда Трампа, в том числе в сфере борьбы с наркокартелями.

Кадровое ведомство США разослало письмо федеральным служащим с предложением о добровольном увольнении и соответствующей компенсации в конце января. По имеющимся данным, ЦРУ стало первым разведывательным агентством, предложившим своим работникам такую возможность.

Кроме выплачиваемой компенсации, сотрудники смогут рассчитывать на некоторые льготы, подробности которых не раскрываются. Советник директора ЦРУ Джона Рэтклиффа также сообщил, что ведомство временно приостанавливает набор новых сотрудников, получивших предварительные приглашения.

Некоторые из этих приглашений могут быть отменены в случае, если кандидаты не соответствуют новым целям, среди которых противодействие Китаю.

Ранее сообщалось, что команда Трампа потребовала увольнения от руководителей ФБР.