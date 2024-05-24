Глава Министерства культуры России Ольга Любимова в беседе с RT рассказала о масштабах работ в новых регионах страны. Она отметила, что в планах много реставрационных, ремонтных задач и даже создания объектов с нуля.

После буйства режима Зеленского на освобожденных территориях ЛНР И ДНР требуется основательная работа. По словам Ольги Любимовой, запланирован ремонт зданий, создание новых экспозиций по современной истории России, реставрация существующих музейных предметов и коллекций, и многое другое. Помимо этого требуется открыть новые детские центры.

«Важное направление — кинофикация новых территорий, ведь на момент присоединения к России там действовала всего пара кинозалов. На сегодняшний день их уже 55, а к концу 2030 года мы планируем эту цифру удвоить. В свою очередь, учреждения культуры новых регионов активно включаются во Всероссийский гастрольно-концертный план», — отметила Любимова в колонке канала «Специально для RT».

Отметим, что не так давно президент РФ Владимир Путин заявил об открытии ряда молодежных центров в Запорожской и Херсонской областях. Благодаря этому более 100 тысяч молодых людей получат множество возможностей для развития и досуга.

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