Глава Минобразования Подмосковья: школы региона готовы к экзаменационной поре

В 2024 году в Подмосковье будут работать 264 пункта проведения Единого государственного экзамена, в итоговой аттестации примут участие 39 тысяч выпускников подмосковных школ. Об этом на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов сказал министр образования Московской области Илья Бронштейн.

По его словам, пункты проведения экзаменов в этом году укрупнили, что позволит большему количеству учителей своевременно уйти в отпуск. В общей сложности в проведении экзаменов будут задействованы 14 тысяч педагогов (в прошлом году — 16 тысяч).

«Традиционно анализируем выбор предметов. И в этом году видим очень важную тенденцию: у нас чаша весов склонилась от гуманитарных предметов в сторону предметов естественно научного цикла. Лидируют физика и информатика, снижается выбор по иностранным языкам, истории и обществознанию», — сказал Бронштейн.

В 2024 году по инициативе президента России Владимира Путина каждому выпускнику также предоставят возможность пересдать экзамен по одному из предметов. Отметим, что досрочный период сдачи ЕГЭ начался с 22 марта и продлится до 22 апреля. Основной период проведения ЕГЭ — с 23 мая по 1 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.