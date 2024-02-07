Глава Минсоцразвития Подмосковья на выставке «Россия» рассказала о поддержке многодетных семей региона

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала о мерах социальной поддержки многодетных семей в регионе в рамках программы экспертной панели «Поддержка семей, материнства и детства на региональном уровне» на выставке-форуме «Россия». Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В нашем регионе многодетным семьям предоставляется широкий перечень мер социальной поддержки — это и бесплатный проезд, компенсация коммунальных услуг, бесплатные путевки в детский лагерь и многие другие. Мы уделяем большое внимание этой категории населения. В регионе проживает 1,2 миллиона семей, воспитывающих более 1,7 миллиона детей и подростков», — сообщила министр.

В ходе встречи заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова отметила, что в стране должны сделать все для того, чтобы «крепкая многопоколенная семья была основой России». В областном Минсоцразвития напомнили, что на региональном портале госуслуг можно воспользоваться комплексной услугой «Многодетная семья», которая позволяет получить несколько льгот по одному заявлению.

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