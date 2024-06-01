Глава Минздрава Камчатки Александр Гашков попал в ДТП и находится в тяжелом состоянии
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Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков экстренно госпитализирован после автоаварии, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Там сообщили, что состояние Гашкова медики оценивают как тяжелое. Сейчас за его жизнь борются медики.
«Его состояние медики оценивают как тяжелое», — сказали представители правительства.
Собеседники агентства пообещали сообщить подробности произошедшего немногим позже.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали при столкновении автобуса и такси в Подмосковье.