Три человека пострадали при столкновении автобуса и такси в подмосковном Воскресенске

Сегодня на Ленинской улице в Воскресенске произошло ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В результате аварии три человека получили травмы, уточнили в ведомстве. По предварительным данным, виновником дорожно-транспортного происшествия стал водитель иномарки. Он столкнулся с автобусом, когда выезжал с второстепенной дороги.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на трассе в подмосковных Луховицах столкнулись два грузовика и пассажирский автобус.