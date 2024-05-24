Три человека пострадали при столкновении автобуса и такси в подмосковном Воскресенске
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Сегодня на Ленинской улице в Воскресенске произошло ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
В результате аварии три человека получили травмы, уточнили в ведомстве. По предварительным данным, виновником дорожно-транспортного происшествия стал водитель иномарки. Он столкнулся с автобусом, когда выезжал с второстепенной дороги.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что на трассе в подмосковных Луховицах столкнулись два грузовика и пассажирский автобус.