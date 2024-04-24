Глава Минздрава Крыма пообещал уволиться, если на полуострове не появятся лекарства для льготников

В своем аккаунте в соцсетях глава Минздрава принес извинения крымчанам за сложившуюся ситуацию и заявил о своей готовности уйти в отставку, если в Крыму в самое ближайшее время не будут урегулированы вопросы поставок лекарственных препаратов.

«Приношу свои искренние извинения крымчанам за срыв сроков поставки препаратов, которые необходимы были в начале года. Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма», — написал Скорупский.

Министр добавил, что Минздрав уже запланировал закупку обширного списка препаратов для льготников. По словам Скорупского, большая часть из них приобретена. Ситуация должна разрешиться до 15 мая 2024 года. В подтверждение своих обещаний чиновник предоставил в публикации ссылки с перечнем закупаемых ведомством препаратов для ознакомления.

Ранее мы сообщали, что более 18 млрд рублей выделили в Крыму на поддержку реабилитированных народов за десять лет.