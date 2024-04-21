Свыше 18 млрд рублей выделили в Крыму на поддержку реабилитированных народов за десять лет

Ровно десять лет назад президентом РФ был подписан указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». По словам главы Крыма Сергея Аксенова, историческая справедливость была восстановлена. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что в настоящее время полуостров является территорией согласия и единства, а за указанный период здесь был проделан немалый объем работы в отношении поддержки реабилитированных народов.

По мнению главы республики, на обустройство этих граждан выделено свыше 18 млрд рублей, а также построены более десятка объектов инженерной инфраструктуры, образования, соцсферы, свыше тысячи человек обрели бесплатное жилье.