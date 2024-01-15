Глава Николаевской области Ким: уклонисты от мобилизации не могут жить полноценной жизнью

По мнению Виталия Кима, руководителя Николаевской областной военной администрации, те граждане Украины, которые уклоняются от военной мобилизации, не должны иметь возможность жить полной жизнью. Он высказал свою точку зрения на телеканале «Мы – Украина».

Так глава региона прокомментировал слухи о том, что сотрудники Территориальных центров комплектования ведут охоту на уклонистов в различных торговых центрах. Он счел это справедливым, поскольку те, кто не хочет идти в армию, должны прятаться по домам.

«Если ты уклоняющийся - ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома», - указал он.

Ким заявил, что люди, избегающие мобилизации, должны иметь ограничения, и это вполне справедливо. До этого он высказывался по поводу отправки на фронт сотрудников полиции и депутатов. По его мнению, подобные призывы являются необоснованными.

Ранее Владимир Зеленский обратился ко всем соотечественникам, которые выехали в Европу. Он заявил, что мужчинам призывного возраста необходимо вернуться домой и отправиться служить в армию либо начать работать на благо страны.