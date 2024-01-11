ТАСС: Зеленский намекнул уехавшим в Европу украинцам о необходимости вступить в ВСУ

Во время визита в Эстонию Зеленский намекнул, что сбежавшим в Европу украинцам следует вернуться домой и принести пользу Украине. Подробности сообщает ТАСС .

По словам украинского президента, граждане Украины, соответствующие призывному возрасту, на фоне проблем с мобилизацией должны вернуться в страну из-за границы. Он подчеркнул, что люди призывного возраста должны помогать стране. Зеленский заявил, что украинцы должны отправиться на фронт или работать на благо страны. К остальным у него «есть вопросы».

Мобилизация на Украине объявлена с 2022 года, но в декабре 2023 года в закон о мобилизации попытались внести поправки, чтобы призвать в ряды ВСУ инвалидов III группы, а также ограничить права тех, кто скрывается от службы в армии. Украинские власти также планируют договориться с другими странами, чтобы иметь возможность вернуть на Украину уехавших в Европу граждан, подлежащих призыву.

Однако законопроект вызвал множество разногласий в рядах украинских политиков. 11 января после очередного рассмотрения законопроекта документ вернули на новую доработку.