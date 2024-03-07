Глава Павлово-Посадского округа осмотрел третью поликлинику после проведения капитального ремонта

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов осмотрел поликлинику № 3 Павлово-Посадской ЦРБ после проведения капитального ремонта, а также пообщался с медперсоналом и пациентами. Работы проходили в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья».

«Здесь получают медицинскую помощь более 22 тысяч жителей округа, в том числе более пяти тысяч детей. Я разговаривал с жителями — всем очень нравится новая поликлиника. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, в округе ведутся работы по ремонту социальных учреждений»», — сказал глава муниципалитета.

В рамках работ в учреждении провели ремонт кровли, заменили инженерные коммуникации, отремонтировали входную группу и выполнили внутреннюю отделку. Помимо этого, было установлено современное тяжелое оборудование — цифровые рентген-аппарат, флюорограф и маммограф. Пациентов принимают 46 врачей — участковые терапевты и педиатры, а также узкопрофильные специалисты.

«Я рада, что в нашем небольшом городе отремонтировано здание 3-ей поликлиники. Оно стало современным и комфортным — очень удобная навигация, светлые кабинеты, удобные зоны ожидания. Спасибо всем, кто трудился здесь!» — сказала жительница города.

Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова уточнила, что в поликлинике также обустроили комфортные зоны ожидания приема врача, создали удобную навигацию. По ее словам, на проведение работ было направлено 440 миллиона рублей.

Ранее Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.