Глава Раменского округа сложил свои полномочия

Глава Раменского округа Николай Ханин сложил свои полномочия по собственному желанию. Об этом сообщает Министерство территориальной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что исполнение его полномочий теперь возложено на первого заместителя главы муниципалитета Эдуарда Малышева. Решение об этом принял Совет депутатов городского округа. До этого Малышев работал в должности заместителя главы Люберец. Он курировал вопросы строительства, архитектуры и градостроительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.