Глава Серпухова: одно из крупнейших объединений волонтеров округа празднует день рождения

Сегодня одно из крупнейших объединений волонтеров Серпухова - #ДобрыеРуки, которое действует на базе дворца культуры «Исток», празднует день рождения. Об этом в своих соцсетях сообщил глава городского округа, секретарь Серпуховского местного отделения Партии «Единая Россия» Сергей Никитенко.

По его словам, за год существования объединения неравнодушные граждане, которые помогают военным в зоне спецоперации, стали «большой семьей».

«Вместе с благочинным Серпуховского церковного округа, иереем Дионисием, духовенством и членом Общественной палаты, председателем мусульманских общин нашего муниципалитета Мансуром Юсуповым, поздравили неравнодушных серпуховичей. Вручили подарки в знак нашей признательности и уважения», – написал Никитенко.

Глава округа также выразил уверенность, что продукция объединения «Добрые руки» поможет сохранить жизнь и здоровье военных.