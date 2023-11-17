Глава Серпухова: одно из крупнейших объединений волонтеров округа празднует день рождения
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Серпухов]
Сегодня одно из крупнейших объединений волонтеров Серпухова - #ДобрыеРуки, которое действует на базе дворца культуры «Исток», празднует день рождения. Об этом в своих соцсетях сообщил глава городского округа, секретарь Серпуховского местного отделения Партии «Единая Россия» Сергей Никитенко.
По его словам, за год существования объединения неравнодушные граждане, которые помогают военным в зоне спецоперации, стали «большой семьей».
«Вместе с благочинным Серпуховского церковного округа, иереем Дионисием, духовенством и членом Общественной палаты, председателем мусульманских общин нашего муниципалитета Мансуром Юсуповым, поздравили неравнодушных серпуховичей. Вручили подарки в знак нашей признательности и уважения», – написал Никитенко.
Глава округа также выразил уверенность, что продукция объединения «Добрые руки» поможет сохранить жизнь и здоровье военных.